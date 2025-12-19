Il Kennedy Center, simbolo culturale di Washington, D.C., cambia nome e si trasforma in “Trump-Kennedy Center”. La decisione del presidente Donald Trump di rinominare il prestigioso centro culturale ha suscitato reazioni contrastanti, segnando un nuovo capitolo nella storia di questo importante spazio dedicato alle arti e alla cultura americana.

© Periodicodaily.com - Il Kennedy Center diventa “Trump-Kennedy Center”

Il presidente americano Donald Trump rinomina il Kennedy Center. Il centro intitolato all’ex presidente americano diventerà “Trump-Kennedy Center”. Trump rinomina il Kennedy Center? La Casa Bianca ha annunciato che il Kennedy Center di Washington DC cambierà nome e diventerà “Trump-Kennedy Center”. La Casa Bianca ha riferito che la decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Kennedy Center Honors, l'arrivo di Donald Trump e Melania

Leggi anche: Il Kennedy Center di Washington cambia nome: sarà intitolato anche a Trump

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Kennedy Center diventa Trump-Kennedy: il cda ha votato; Usa, Casa Bianca: il Kennedy Center cambia nome, diventa il Trump-Kennedy Center; Il Kennedy Center diventa Trump-Kennedy Center; Il Kennedy Center diventa Trump-Kennedy Center: da tempio della cultura dem a vessillo Maga.

The Donald si prende il Kennedy Center, diventa il 'Trump-Kennedy Center' - Il famoso centro culturale, una delle più rinomate istituzioni di Washington e d'America, è stato ribattezzato dal board che ha personalmente scelto il ... ansa.it