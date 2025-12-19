Il Kennedy Center diventa Trump-Kennedy Center
Il Kennedy Center, simbolo culturale di Washington, D.C., cambia nome e si trasforma in “Trump-Kennedy Center”. La decisione del presidente Donald Trump di rinominare il prestigioso centro culturale ha suscitato reazioni contrastanti, segnando un nuovo capitolo nella storia di questo importante spazio dedicato alle arti e alla cultura americana.
Il presidente americano Donald Trump rinomina il Kennedy Center. Il centro intitolato all’ex presidente americano diventerà “Trump-Kennedy Center”. Trump rinomina il Kennedy Center? La Casa Bianca ha annunciato che il Kennedy Center di Washington DC cambierà nome e diventerà “Trump-Kennedy Center”. La Casa Bianca ha riferito che la decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
