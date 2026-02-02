Trump | Dazi Usa-India abbassati dal 25% al 18% E Modi comprerà petrolio da noi non da Mosca
Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti abbasseranno i dazi sull’India dal 25% al 18%. Inoltre, il premier Modi ha deciso di acquistare petrolio dagli Usa anziché dalla Russia. La notizia arriva dopo il colloquio tra i due leader, che ha portato a queste novità concrete.
Nuova Delhi acquisterà petrolio dagli Usa e non dalla Russia. E i dazi passano dal 25 al 18%. Sono i due principali risultati del colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il premier indiano Modi. «È stato un onore parlare con lui, è uno dei miei più grandi amici. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. Questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina», ha scritto Trump su Truth. E poi sui dazi: «Per amicizia e rispetto verso il primo ministro Modi e, su sua richiesta, con effetto immediato abbiamo concordato un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’India, in base al quale gli Stati Uniti applicheranno una tariffa reciproca ridotta, abbassandola dal 25% al 18% - ha scritto Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con Modi - L’India, a sua volta, procederà a ridurre fino a zero le proprie tariffe e le barriere non tariffarie contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Trump:India comprerà greggio da Caracas
Donald Trump ha annunciato che l’India acquisterà greggio dal Venezuela, lasciando da parte l’Iran.
Putin in visita da Modi, ma tra Russia e India è un amore di convenienza. Nuova Delhi guarda agli Usa, Mosca rimane legata a Pechino
