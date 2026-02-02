Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti abbasseranno i dazi sull’India dal 25% al 18%. Inoltre, il premier Modi ha deciso di acquistare petrolio dagli Usa anziché dalla Russia. La notizia arriva dopo il colloquio tra i due leader, che ha portato a queste novità concrete.

Nuova Delhi acquisterà petrolio dagli Usa e non dalla Russia. E i dazi passano dal 25 al 18%. Sono i due principali risultati del colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il premier indiano Modi. «È stato un onore parlare con lui, è uno dei miei più grandi amici. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. Questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina», ha scritto Trump su Truth. E poi sui dazi: «Per amicizia e rispetto verso il primo ministro Modi e, su sua richiesta, con effetto immediato abbiamo concordato un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l’India, in base al quale gli Stati Uniti applicheranno una tariffa reciproca ridotta, abbassandola dal 25% al 18% - ha scritto Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con Modi - L’India, a sua volta, procederà a ridurre fino a zero le proprie tariffe e le barriere non tariffarie contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Dazi Usa-India abbassati dal 25% al 18%. E Modi comprerà petrolio da noi, non da Mosca»

Approfondimenti su Trump Modi

Donald Trump ha annunciato che l’India acquisterà greggio dal Venezuela, lasciando da parte l’Iran.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Trump Modi

Argomenti discussi: Gelo dazi, l’Ue blocca il patto Usa e firma con l’India; La Commissione Ue sigla accordo storico di libero scambio con l’India; UE e India concludono la madre di tutti gli accordi commerciali. Via ai dazi per oltre 4 miliardi di euro; Il boomerang di Trump sui dazi: alla fine il conto lo pagano imprese e consumatori Usa.

Trump: dazi reciproci Usa-India abbassati dal 25% al 18% (RCO)***Trump: dazi reciproci Usa-India abbassati dal 25% al 18% (RCO). borsaitaliana.it

Il boomerang di Trump sui dazi: alla fine il conto lo pagano imprese e consumatori UsaSecondo il Kiel Institute tedesco soltanto il 4% delle aziende esportatrici si è sobbarcato il peso delle tariffe. E oltre al flop di breve periodo, ... repubblica.it

Godega di Sant'Urbano, Tarzo | I dazi Usa e una delibera sui vigneti eroici: alla Fiera, Regione e Consorzi a confronto - facebook.com facebook

Consorzio Valpolicella, dazi Usa tagliano le gambe ma rossi veneti resistono. Valore export -5,8% negli States. Imbottigliamenti -2,4% Amarone, -2,7% Valpolicella #ANSA x.com