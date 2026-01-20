Accusa vendite a domicilio con truffa a oltre 1200 anziane | arresti fra carcere e domiciliari indagini anche in Puglia Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha arrestato i responsabili di un’organizzazione che, attraverso vendite a domicilio, ha truffato oltre 1.200 anziane. L’operazione, condotta con 70 militari tra Padova e altre regioni, ha portato all’esecuzione di misure cautelari tra carcere e domiciliari. Le indagini, ancora in corso, coinvolgono anche la Puglia e mirano a contrastare efficacemente questa forma di frode ai danni delle persone più vulnerabili.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Alfine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che dall'alba di questa mattina, oltre 70 militari del Comando Provinciale di Padova, con il supporto dei Reparti competenti per territorio, stanno eseguendo n. 5 misure cautelari personali, di cui una in carcere e due degli arresti domiciliari nonché un sequestro preventivo del profitto dei reati di 2,5 milioni di euro all'esito di una complessa attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica patavina e finalizzata a tutelare le fasce deboli della popolazione, a perseguire gli indebiti arricchimenti e a contrastare le condotte di estorsione e riciclaggio dei proventi illeciti.

