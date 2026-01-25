Femminicidio Torzullo bugie e telefonate | è ancora caccia al complice Due sospettati

La vicenda di Federica Torzullo e il femminicidio di Civitavecchia continua a suscitare attenzione. La Procura non esclude la possibilità di un coinvolgimento di altri soggetti, e sono in corso indagini sulle telefonate e sulle eventuali bugie dei sospettati. Attualmente, due persone restano sotto scrutinio, mentre si approfondiscono i dettagli legati al tragico episodio e alle possibili responsabilità.

La Procura di Civitavecchia non ha mai escluso del tutto l’ipotesi che Claudio Carlomagno, 44 anni, non abbia agito completamente da solo dopo aver ucciso la moglie Federica Torzullo con 23 coltellate. Fin dalle prime ore successive al femminicidio, tre persone sono finite sotto la lente degli investigatori per verificare se qualcuno possa averlo aiutato, anche solo inconsapevolmente, nelle fasi immediatamente successive al delitto. Tra quei nomi figurava anche quello del padre di Claudio, Pasquale Carlomagno. Non per elementi di prova diretti, ma per una serie di presenze, movimenti e coincidenze temporali che, considerati nel loro insieme, hanno reso inevitabili approfondimenti investigativi da parte dei magistrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

