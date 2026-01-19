Finto avvocato e falso carabiniere | anziana in lacrime ma truffatori arrestati

Il 16 gennaio a Sondrio, la Polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e denunciato un minorenne per aver truffato un'anziana mediante false identità di avvocato e carabiniere. L’anziana vittima, in lacrime, è stata vittima di un raggiro che ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su queste modalità di truffa. La pronta azione delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere questa attività fraudolenta.

