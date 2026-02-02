Trovata morta a casa Il dramma di Valeria 59 anni | non dava notizie da giorni

La donna di 59 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Da giorni non rispondeva al telefono e nessuno riusciva a rintracciarla. La scoperta ha sconvolto il quartiere, ancora sotto choc per il tragico evento.

Choc in Italia: ritrovato senza vita il corpo di una donna. Da giorni non dava più notizie di sé e nessuno riusciva a mettersi in contatto con lei. Una situazione che ha destato preoccupazione tra chi la conosceva e che si è chiarita solo nel pomeriggio di domenica 1 dicembre, quando è arrivata la tragica conferma. La donna è Valeria Coloccini, 59 anni, residente a Chiaravalle. Viveva da sola e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, circostanza compatibile con il periodo in cui non si avevano più sue notizie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Pordenone, una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Lunedi mattina in via D'Azeglio, a Campanella, la polizia locale è entrata in un appartamento dopo che alcuni vicini avevano segnalato il silenzio sospetto.

