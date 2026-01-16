Da giorni non danno notizie | coppia di anziani trovata morta in casa a Pordenone indagini in corso

A Pordenone, una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti forzando l’ingresso dopo giorni di silenzio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle circostanze di questa vicenda.

Al via i lavori ad Agnano per riaprire la strada chiusa da 2 mesi. Borrelli (Avs): "si lavorerà anche nei giorni festivi per permettere che sia percorribile il prima possibile". Stamattina il comune di Napoli ha iniziato i lavori in danno su un costone delle Terme di Ag - facebook.com facebook

Buongiorno e buon martedì da #Venezia! In questi giorni, i colori del cielo danno vita a magnifici spettacoli! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.