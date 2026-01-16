Da giorni non danno notizie | coppia di anziani trovata morta in casa a Pordenone indagini in corso
A Pordenone, una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti forzando l’ingresso dopo giorni di silenzio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle circostanze di questa vicenda.
I corpi di marito e moglie trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione dei due anziani coniugi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
