Trotta Bus sindacati chiedono atto di responsabilità a Comune e azienda

Tempo di lettura: 4 minuti “Bisogna mettere in sicurezza i lavoratori della Trotta Bus: l’Azienda e il Comune si assumano ciascuno le proprie responsabilità”. Il futuro dei lavoratori del trasporto pubblico locale del capoluogo e’ stato al centro della conferenza stampa convocata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil convocata presso la sede della stessa CGIL in via Leonardo Bianchi. La preoccupazione sul futuro di questa novantina di dipendenti è forte da mesi, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata ovviamente la mancata corresponsione della tredicesima che è stata interpretata malissimo dagli stessi lavoratori e dalla rappresentanza sindacale quale segnale di una smobilitazione completa che si traduce in un danno pesante per il mondo del lavoro e per gli stessi lavoratori del comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

