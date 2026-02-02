Triplice omicidio | i cacciatori colpiti frontalmente ora è caccia al killer

La polizia sta cercando un uomo sospettato di aver ucciso tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. I tre sono stati trovati morti mercoledì scorso, colpiti frontalmente. Le indagini si fanno più intense e si concentrano sulla pista di un conflitto tra cacciatori o un gesto isolato. La comunità locale aspetta risposte mentre le forze dell’ordine lavorano per mettere insieme i pezzi di questa vicenda ancora oscura.

Gli esami confermano la morte violenta nel bosco di Montagnareale per tutti e tre i cacciatori e scartano l’ipotesi del suicidio. Ora le indagini puntano a individuare l’assassino mentre i corpi restano sotto sequestro Diventa sempre più complesso il caso dei tre cacciatori ritrovati senza vita mercoledì scorso nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. Le vittime, Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Davis, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, sono state sottoposte sabato all’autopsia all’ospedale Papardo di Messina dai medici legali Alessio Asmundo e Giovanni Andò. Gli esami hanno confermato che si tratta di triplice omicidio, escludendo categoricamente qualsiasi dinamica di suicidio-omicidio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

