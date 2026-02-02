Cacciatori uccisi si cerca il killer del triplice omicidio | attesa per perizia balistica

La polizia lavora senza sosta per trovare il responsabile della sparatoria che ha mietuto tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nel messinese. Sono in corso le perizie balistiche per identificare l’arma usata e ricostruire l’accaduto. Gli investigatori sperano di raccogliere elementi utili a fermare il killer e fare luce su questo brutale episodio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.