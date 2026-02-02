Cacciatori uccisi si cerca il killer del triplice omicidio | attesa per perizia balistica
La polizia lavora senza sosta per trovare il responsabile della sparatoria che ha mietuto tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nel messinese. Sono in corso le perizie balistiche per identificare l’arma usata e ricostruire l’accaduto. Gli investigatori sperano di raccogliere elementi utili a fermare il killer e fare luce su questo brutale episodio.
(Adnkronos) – Diventa sempre più intricato il giallo dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco di Montagnareale, nel messinese. Dopo l'autopsia, eseguita sabato all'ospedale Papardo di Messina, che ha confermato il triplice omicidio escludendo il suicidio-omicidio, i tre cadaveri non sono ancora stati restituiti alle famiglie per i funerali. Ma devono restare ancora a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'esame autoptico eseguito da Alessio Asmundo, professore ordinario di Medicina legale, e Giovanni Andò, non ha sciolto tutti i dubbi degli inquirenti che indagano. Sui corpi senza vita è stata eseguita anche la tac.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Montagnareale Triplice Uccidio
Montagnareale (ME), 3 cacciatori trovati morti in un bosco, uccisi a fucilate, ipotesi duplice omicidio e suicidio - VIDEO
Questa mattina a Montagnareale, in provincia di Messina, sono stati trovati morti tre cacciatori.
La coperta del partigiano tradito e ucciso, l’esito della perizia balistica: “Fori compatibili con una calibro 9”
Ultime notizie su Montagnareale Triplice Uccidio
Argomenti discussi: Messina, il giallo dei tre cacciatori trovati morti nei boschi dei nebrodi: colpiti a fucilate; Il giallo dei tre cacciatori uccisi, si scava nella vita delle vittime; Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, autopsie per svelare la dinamica dell'omicidio; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi.
Cacciatori uccisi, si cerca il killer del triplice omicidio: attesa per perizia balisticaSi infittisce il giallo dei tre cacciatori trovati crivellati di colpi nel bosco a Montagnareale. Autopsie e analisi balistiche in corso, funerali rinviati e nuova svolta nelle indagini ... adnkronos.com
Cacciatori trovati morti sui Nebrodi, prende forza l’ipotesi del ‘quarto uomo’: Nessuno dei tre si è uccisoVanno avanti le indagini sul caso dei tre cacciatori, Antonio Gatani, 82 anni, e i due fratelli Davis, 26, e Giuseppe Pino, 44, trovati morti in un bosco ... fanpage.it
Cacciatori uccisi nel bosco, oggi l'autopsia sui tre cadaveri. - facebook.com facebook
Messina, il giallo dei tre cacciatori uccisi nel bosco. #DentrolaNotizia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.