Collegno caccia al coltello dell’omicidio di Marco Veronese | il killer reo confesso guida le ricerche

È iniziata vicino al fiume Dora la caccia al coltello usato per uccidere Marco Veronese lo scorso 23 ottobre. A guidare carabinieri e pm, scortato dalla penitenziaria, è il reo confesso Michele Nicastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

