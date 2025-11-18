Collegno caccia al coltello dell’omicidio di Marco Veronese | il killer reo confesso guida le ricerche

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata vicino al fiume Dora la caccia al coltello usato per uccidere Marco Veronese lo scorso 23 ottobre. A guidare carabinieri e pm, scortato dalla penitenziaria, è il reo confesso Michele Nicastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

collegno caccia coltello dell8217omicidioCollegno, caccia al coltello dell’omicidio di Marco Veronese: il killer reo confesso guida le ricerche - È iniziata vicino al fiume Dora la caccia al coltello usato per uccidere Marco Veronese lo scorso 23 ottobre. Segnala fanpage.it

collegno caccia coltello dell8217omicidioCollegno, caccia all’arma del delitto: l’ingegnere-killer accompagna i carabinieri - Scatta la caccia all’arma del delitto di Collegno: stamattina Michele Nicastri, l’insospettabile ingegnere che ha ucciso il rivale Marco Veronese, ha accompagnato i carabinieri nel punto in cui ha ... Da msn.com

Caccia al killer di Collegno, ultimi messaggi al setaccio per scoprire il movente - Cioè al profilo della vittima e al suo misterioso omicidio all’angolo fra via Sabotino e corso Francia. Secondo torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Collegno Caccia Coltello Dell8217omicidio