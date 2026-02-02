Trionfo al Pirandello | l' Otello di Pasotti scuote Agrigento con un finale da standing ovation

Questa sera il pubblico di Agrigento si è lasciato coinvolgere dall’Otello di Pasotti al Pirandello. La rappresentazione ha emozionato gli spettatori, che hanno applaudito a lungo il finale, ormai da standing ovation. La scena ha lasciato il segno, confermando il grande successo che lo spettacolo ha già riscosso in altre città italiane.

Lo spettacolo, reduce dai successi di Trieste e Firenze, conquista il pubblico agrigentino. Applausi scroscianti per l'attore locale Salvatore Rancatore e dibattito in sala sui temi del femminicidio Una potenza che travolge e lascia il segno: così l’Otello ha conquistato la platea del teatro Pirandello, confermando il successo riscosso nelle precedenti tappe nazionali. La messinscena, audace e sostenuta da una drammaturgia incisiva, ha parlato a generazioni diverse attraverso scelte scenografiche simboliche e musiche potenti. A colpire non è stata solo l'opera, ma la grande partecipazione al talk finale condotto da Domenico Vecchio e voluto dalla direttrice artistica Roberta Torre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento per dirigere e interpretare l'antagonista nell'interpretazione di Otello, offrendo un’interpretazione personale dell’opera.

