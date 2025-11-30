Marco Masini conquista il Palaforum Bellavia | una serata di musica ricordi e standing ovation finale
Il Palaforum Bellavia ha aperto ieri sera la stagione invernale con una delle tappe siciliane del tour di Marco Masini, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'autunno agrigentino. Un live costruito con cura, ricco di energia e momenti di forte connessione emotiva che ha confermato ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marco Masini - facebook.com Vai su Facebook
Stasera Marco Masini canterà al Palaforum Bellavia, le indicazioni per il traffico: come arrivare e dove parcheggiare - Strade regolarmente aperte, divieti dettati dal "buon senso" e ampia area di sosta per accogliere la totalità del pubblico. Lo riporta agrigentonotizie.it
Marco Masini, con la mia musica guardo sempre avanti - (Carlo Mandelli) Il 2025 segna un doppio anniversario per Marco Masini, con i trentacinque anni di carriera e i trent'anni dall'uscita del suo quarto album in studio, 'Il cielo della Vergine'. ansa.it scrive
Marco Masini, tre date evento nei palasport nel 2025 - Il 2024 si conferma un anno speciale per Marco Masini: al traguardo dei 60 anni, appena compiuti, si aggiungono la pubblicazione del nuovo progetto discografico 10 Amori, in uscita il 4 ottobre, e la ... Riporta ansa.it