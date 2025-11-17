Al Trianon Viviani danza comicità e l’omaggio a Luca De Filippo
Tra i cinque appuntamenti della settimana al Trianon Viviani, la rassegna TrianonDanza e la stand up di Simona Pirozzi. Dopo il successo de Il Testamento di Parasacco, coprodotto con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale per il centenario della morte di Eduardo Scarpetta, al Trianon Viviani inizia una nuova e intensa settimana con la . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, alle ore 21, al Trianon Viviani si ricorda Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua scomparsa, con "Penziere mieje", lo spettacolo che lo stesso attore e regista portò in scena per rappresentare la poetica del padre Eduard - facebook.com Vai su Facebook
AL Trianon Viviani, DANZA, COMICITÀ E L’OMAGGIO A LUCA DE FILIPPO - TrianonDanza, la rassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», prosegue martedì 18 novembre, alle 20, con Il mare che ci unisce di Emma Cianchi, un lavoro ispirato alla Sibilla ... Si legge su politicamentecorretto.com
Napoli, "Penziere mieje… dedicato a Luca De Filippo" al Trianon Viviani dopo dieci anni dalla scomparsa - Dopo "Il Testamento di Parasacco", per il centenario della morte di Eduardo Scarpetta, inizia al Trianon Viviani di Napoli una nuova settimana di spettacoli. Come scrive ilmattino.it
Al Trianon Viviani da gennaio a maggio cartellone con 55 titoli - Dopo le ultime rappresentazioni della "Cantata dei Pastori" con Peppe Barra (dal primo al 6 gennaio), il cartellone del Teatro Trianon Viviani di Napoli prende il via il 10 gennaio con il concerto di ... Segnala ansa.it