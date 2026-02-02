Trento-Lecco striscione contro la polizia | la Digos cerca i responsabili

La Digos sta indagando sui responsabili dello striscione contro la polizia esposto prima della partita tra Trento e Lecco. La polemica si allarga, mentre le forze dell’ordine cercano di capire chi abbia messo in atto l’atto di protesta. La vicenda, che ha già attirato l’attenzione, ora si arricchisce di nuovi dettagli.

Dopo il divieto di trasferta per i tifosi blucelesti, al Briamasco è apparso uno striscione contro le forze dell'ordine. La Questura: "Episodio indegno, conferma la bontà del provvedimento" La vicenda del divieto di trasferta per Trento-Lecco continua a far discutere e si arricchisce di un nuovo capitolo. All'esterno dello stadio Briamasco è apparso uno striscione con un messaggio offensivo nei confronti della polizia di Stato, che ha spinto la Questura di Trento ad avviare un'indagine attraverso la Digos per individuare i responsabili. Il messaggio esposto recitava, in maniera non interpretabile: "Vietate le trasferte ai nostri rivali e poi vi offendete se vi chiamiamo maiali", con la parola "maiali" riportata nei colori distintivi della polizia di Stato (azzurro). Calcio, al Briamasco lo striscione contro la polizia dopo la partita Trento-LeccoNiente biglietti per i tifosi del Lecco (la partita era ritenuta pericolosa) e gli ultrà reagiscono insultando i poliziotti ... rainews.it Trento-Lecco, striscione contro la polizia: la Digos cerca i responsabiliDopo il divieto di trasferta per i tifosi blucelesti, al Briamasco è apparso uno striscione contro le forze dell'ordine. La Questura: Episodio indegno, conferma la bontà del provvedimento ... leccotoday.it Calcio, Serie C: Trento e Lecco pareggiano al Briamasco facebook #SerieC gr.A Arzignano-Triestina 4-1 Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona 1-0 Trento-Lecco 1-1 Inter U23-Pergolettese 1-1 Ospitaletto-Lumezzane 1-2 league table (top5) 1 LR Vicenza 59 2 Lecco 45 3 Brescia 43 4 Inter U23 38 5 Alcione Milano 36 # x.com

