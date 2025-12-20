Striscione affisso davanti a scuola ’Tornate a Gesù’ | in campo la Digos
Non si placa la bufera attorno alla scuola primaria San Giovanni Bosco, in cui la canzoncina di Natale insegnata ai bimbi era stata sostituita togliendo i riferimenti a Gesù. La recita è andata in scena giovedì pomeriggio e nella stessa serata alcuni militanti di ’ Sacrificio e Fedeltà ’ – gruppo ultra-cattolico tradizionalista – hanno affisso uno striscione sui cancelli dell’istituto: ’Tornate a Gesù’, con il simbolo di una croce-freccia. "Con grande amarezza abbiamo appreso la notizia dell’ennesimo episodio che si ripete ogni anno, ove qualche finto buonista improvvisa qualcosa per rinnegare Cristo – argomentano gli attivisti sui social –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Scritte contro la studentessa, striscione di solidarietà davanti alla scuola
Leggi anche: Striscione per la Palestina davanti a scuola imbrattato con svastiche: "Rigurgiti fascisti" / FOTO
Striscione affisso davanti a scuola ’Tornate a Gesù’: in campo la Digos; Striscione di CasaPound davanti al Galilei di Legnano. Quando la provocazione colpisce la scuola; Occupato il liceo Giulio Cesare: «Dopo la lista stupri la presidenza mostra superficialità e segue le apparenze». Studenti spaccati; Benevento, odio esibito a scuola come insulto tra licei: “Omosessuali e prostituzione”.
Striscione affisso davanti a scuola «Tornate a Gesù»: in campo la Digos - Non si placa la bufera attorno alla scuola primaria San Giovanni Bosco, in cui la canzoncina di Natale insegnata ai bimbi era stata sostituita togliendo i riferimenti a Gesù. msn.com
Canzone di Natale senza Gesù, scuola intimidita da striscione neofascista - Un episodio di intimidazione ha colpito una scuola primaria di Reggio Emilia nella serata di giovedì 18 dicembre. tecnicadellascuola.it
Striscione di CasaPound davanti al Galilei di Legnano. Quando la provocazione colpisce la scuola - Dopo le proteste alla fiera "Più Libri Più Liberi", CasaPound ha affisso uno striscione sulla cancellata del Liceo Galileo Galilei di Legnano ... legnanonews.com
Emanuele Bottiroli. . Mentre è stato multato chi aveva affisso lo striscione non autorizzato e rimosso dalla Polizia Locale in cui s'ironizzava per la penuria di parcheggi a Pavia, sul caso prende la parola la vicesindaca Alice Moggi. "A Pavia - dice - l’offerta di par - facebook.com facebook
Palestina, striscione al Ponte Romano nella notte x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.