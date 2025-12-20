Striscione affisso davanti a scuola ’Tornate a Gesù’ | in campo la Digos

Non si placa la bufera attorno alla scuola primaria San Giovanni Bosco, in cui la canzoncina di Natale insegnata ai bimbi era stata sostituita togliendo i riferimenti a Gesù. La recita è andata in scena giovedì pomeriggio e nella stessa serata alcuni militanti di ’ Sacrificio e Fedeltà ’ – gruppo ultra-cattolico tradizionalista – hanno affisso uno striscione sui cancelli dell’istituto: ’Tornate a Gesù’, con il simbolo di una croce-freccia. "Con grande amarezza abbiamo appreso la notizia dell’ennesimo episodio che si ripete ogni anno, ove qualche finto buonista improvvisa qualcosa per rinnegare Cristo – argomentano gli attivisti sui social –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

