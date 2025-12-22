Jingle Bells senza riferimenti a Gesù striscione di contestazione a Reggio Emilia | indaga la Digos
“Ritornate a Gesù ”. A scrivere questa frase su uno striscione comparso sulla cancellata della primaria “San Giovanni Bosco” di Reggio Emilia è un gruppo ultraconservatore che si definisce “Comunità militante Sacrificio e Fedeltà” che ha come logo una freccia rappresentante anche una croce. Come ricostruito dal Corriere della sera, sul caso indaga la Digos: si ipotizza che il messaggio fosse rivolto ai docenti della scuola che nei giorni scorsi hanno cambiato due frasi di “Din Don Dan”, ovvero l’adattamento di Jingle Bells, con i riferimenti a Gesù sostituiti da espressioni inerenti la pace. Una scelta fatta, hanno spiegato gli insegnanti, per rispetto degli allievi che professano altre religioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
