“Ritornate a Gesù ”. A scrivere questa frase su uno striscione comparso sulla cancellata della primaria “San Giovanni Bosco” di Reggio Emilia è un gruppo ultraconservatore che si definisce “Comunità militante Sacrificio e Fedeltà” che ha come logo una freccia rappresentante anche una croce. Come ricostruito dal Corriere della sera, sul caso indaga la Digos: si ipotizza che il messaggio fosse rivolto ai docenti della scuola che nei giorni scorsi hanno cambiato due frasi di “Din Don Dan”, ovvero l’adattamento di Jingle Bells, con i riferimenti a Gesù sostituiti da espressioni inerenti la pace. Una scelta fatta, hanno spiegato gli insegnanti, per rispetto degli allievi che professano altre religioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jingle Bells senza riferimenti a Gesù, striscione di contestazione a Reggio Emilia: indaga la Digos

Leggi anche: Gesù cancellato dal Natale: a Reggio Emilia Jingle Bells riscritta in nome del politicamente corretto

Leggi anche: Jingle Bells senza “Gesù” alla recita di Natale, scoppia il caso in una scuola toscana: “Censurate le tradizioni”. Ma la versione originale è laica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Recite di Natale in due versioni in una scuola: “cancellato” Gesù per gli alunni non cattolici; Canto di Natale senza “Gesù”, Tarquini: “Dove ci porterà la negazione delle nostre radici?”; Canzone di Natale ‘senza Gesù’, folla alla recita dei bambini: il testo viene confermato; A Reggio Emilia in una scuola modificato il canto natalizio. La Diocesi critica la scelta: Un cortocircuito, i segni cristiani non sono discriminatori.

Jingle Bells senza riferimenti a Gesù, striscione di contestazione a Reggio Emilia: indaga la Digos - Una scuola primaria di Reggio Emilia modifica una canzone natalizia per rispetto delle altre religioni, scoppia la polemica ... ilfattoquotidiano.it