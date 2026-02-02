Trentini racconta a Fazio il calvario in Venezuela. Dopo 432 giorni di prigionia, Alberto Trentini ha parlato per la prima volta in tv della sua detenzione nel carcere di El Rodeo. Ha descritto condizioni dure e umiliazioni, come quella di essere chiamato “merce in cambio”. Un racconto che scuote e fa riflettere sulla difficile realtà dei detenuti in Venezuela.

Alberto Trentini, il cooperante veneziano rilasciato dopo 432 giorni di detenzione in Venezuela, ha raccontato per la prima volta, in diretta a “Che Tempo Che Fa” su Rai 3, l’esperienza vissuta nel carcere di El Rodeo. Il suo intervento, che ha suscitato grande attenzione, ha messo in luce un aspetto drammatico della sua prigionia: la consapevolezza, tardiva ma inconfutabile, di essere stato trattato non come un detenuto, ma come una merce di scambio. «All’inizio non sapevo di essere in ostaggio», ha dichiarato Trentini, spiegando che solo verso gennaio dello scorso anno il direttore del carcere ha rivelato a tre detenuti, tra cui lui, di essere stato considerato una “pedina di scambio” da parte delle autorità venezuelane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentini a Fazio: «Nel carcere ci hanno definiti merce in cambio»

Trentini che si trovano in carcere raccontano di aver scoperto solo dopo un certo tempo di essere stati usati come pedine di scambio.

Questa mattina, durante la trasmissione di Fazio, alcuni Trentini hanno raccontato di essere stati tenuti in ostaggio senza rendersene conto.

