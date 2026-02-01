Trentini da Fazio | Il direttore del carcere ci ha detto che eravamo pedine di scambio

Trentini che si trovano in carcere raccontano di aver scoperto solo dopo un certo tempo di essere stati usati come pedine di scambio. «All'inizio non capivo di essere in ostaggio», dice uno di loro, riferendo che solo a gennaio dello scorso anno il direttore del carcere avrebbe ammesso loro questa cosa, dopo averlo detto ad altri detenuti. La vicenda solleva nuove preoccupazioni sulla gestione del penitenziario e sul rispetto dei diritti dei carcerati.

Il cooperante veneziano, tornato in Italia tre settimane fa dopo 432 giorni di detenzione in Venezuela, ha rilasciato le prime dichiarazioni questa sera a "Che Tempo Che Fa" «All'inizio non sapevo di essere in ostaggio, verso gennaio dello scorso anno il direttore del carcere ha detto a tre detenuti che eravamo delle pedine di scambio e poi ce l'hanno riferito». Lo ha dichiarato questa sera Alberto Trentini, che a quasi tre settimane dalla sua liberazione ha deciso di rilasciare le prime dichiarazioni ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove. Sulla detenzione nel carcere di El Rodeo, ha spiegato di aver cambiato molto celle, «erano tutte due per quattro con una turca, all'interno eravamo in due».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Questa mattina, durante la trasmissione di Fazio, alcuni Trentini hanno raccontato di essere stati tenuti in ostaggio senza rendersene conto.

Il padre di Manfredi Marcucci, il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto nell’incendio a Roma, ha condiviso che il giovane ha espresso affetto e desiderio di tornare a scuola.

