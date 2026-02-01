Trentini ospite da Fazio | Il direttore del carcere ci ha detto che eravamo pedine di scambio

Questa mattina, durante la trasmissione di Fazio, alcuni Trentini hanno raccontato di essere stati tenuti in ostaggio senza rendersene conto. A gennaio dello scorso anno, il direttore del carcere avrebbe detto a tre detenuti che erano pedine di scambio, e loro si sono accorti solo successivamente di cosa stesse succedendo. La vicenda sta facendo discutere, e ora si attende una conferma ufficiale dalle autorità.

Il cooperante veneziano, tornato in Italia tre settimane fa dopo 432 giorni di detenzione in Venezuela, ha rilasciato le prime dichiarazioni questa sera a "Che Tempo Che Fa" «All'inizio non sapevo di essere in ostaggio, verso gennaio dello scorso anno il direttore del carcere ha detto a tre detenuti che eravamo delle pedine di scambio e poi ce l'hanno riferito». Lo ha dichiarato questa sera Alberto Trentini, che a quasi tre settimane dalla sua liberazione ha deciso di rilasciare le prime dichiarazioni ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove. Sulla detenzione nel carcere di El Rodeo, ha spiegato di aver cambiato molto celle, «erano tutte due per quattro con una turca, all'interno eravamo in due».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Fabio Fazio ha annunciato a sorpresa che Alberto Trentini sarà ospite a

Domenica sera Alberto Trentini sarà ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa".

