Torna in Italia dopo l’espulsione | arrestato trentenne nella zona Ovest
L'Aquila - Un 30enne straniero, già destinatario di espulsione, è stato fermato dai Carabinieri dell’Aquila e arrestato per reingresso illegale dopo l’identificazione tramite impronte digitali. Nel giugno scorso, in esecuzione di un provvedimento firmato dal Questore dell’Aquila, un 30enne straniero era stato espulso dal territorio nazionale e accompagnato dalle forze dell’ordine allo scalo aeroportuale di Pescara, da cui aveva lasciato l’Italia su un volo diretto nel suo Paese d’origine. Un allontanamento che sembrava definitivo, almeno fino a quanto accaduto nelle ultime ore. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il giovane è stato individuato nella zona Ovest dell’Aquila durante un controllo effettuato dai Carabinieri impegnati in attività di vigilanza sul territorio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
