Aggressione con una bottiglia a Termini | 23enne arrestato per tentato omicidio

Un 23enne è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio dopo un’aggressione con una bottiglia a Termini. La vittima, il nuovo compagno dell’ex, è stata ferita al collo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore. Segui gli aggiornamenti su questa vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ferito al collo il nuovo compagno dell’ex. Un 23enne è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre il giovane avrebbe colpito al collo con un coccio di bottiglia un 27enne, ritenuto l’attuale fidanzato della sua ex compagna, nei pressi della stazione Termini. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è ora fuori pericolo di vita; l’aggressore è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. L’attacco all’alba e le immagini delle telecamere. L’aggressione è avvenuta intorno alle 4 del 28 dicembre nell’area adiacente al capolinea degli autobus di Termini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

