Liu Wenham, un uomo cinese di 30 anni, vive da tempo in Italia come irregolare. È stato neutralizzato dalle forze speciali dopo un lungo periodo di controlli e interventi delle forze dell’ordine. Con problemi psichiatrici, Liu Wenham era stato più volte sottoposto a controlli e deferimenti in procura, ma nessuno era riuscito a risolvere la sua situazione fino all’azione delle forze speciali.

Trent'anni, irregolare in Italia e un lungo elenco di controlli di polizia e di deferimenti in procura. Questo è Liu Wenham, il cinese che ieri ha dato il via a una sparatoria con la polizia in zona Rogoredo e che ora si trova ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite da arma da fuoco alla testa e al braccio. È un soggetto ben noto alle forze dell'ordine, che prima della sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri lo avevano già fermato tre volte in quattro giorni: una per aver cercato di rubare un cacciavite, una perché usava dei mezzi bastoni di scopa come nunchaku e una per aver aggredito una guardia giurata in Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trent'anni, irregolare con problemi psichiatrici: chi è Liu Wenham, cinese neutralizzato dalle forze speciali

