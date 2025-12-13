Attacco Usa a una nave cinese diretta in Iran Wall street Journal | l’abbordaggio delle forze speciali americane al mercantile con il carico sospetto

Le forze speciali statunitensi hanno intercettato e abbordato un mercantile cinese diretto in Iran nell’Oceano Indiano, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’operazione, avvenuta con il supporto della marina militare, avrebbe sequestrato tecnologia militare destinata all’Iran, suscitando tensioni diplomatiche e preoccupazioni internazionali.

Un abbordaggio da film, con i reparti speciali e il supporto della marina militare, per bloccare al largo dell’Oceano Indiano un mercantile cinese che avrebbe avuto a bordo tecnologia militare da consegnare all’Iran. L’operazione, portata a termine con successo dall’esercito americano, è avvenuta un mese fa non lontano dallo Sri Lanka. I militari, una volta saliti a bordo della nave, hanno confiscato numerose componenti. Secondo l’intelligence, sarebbe stato materiale poi usato da Teheran per ridare vigore al reparto missilistico dopo che, negli scorsi mesi, un attacco combinato tra Tati Uniti e Israele ha quasi azzerato le difese iraniana. Open.online

