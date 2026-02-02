Tre rapine con auto rubata e un inseguimento da film tra Melito Casandrino Sant’Antimo | tutti scarcerati

Tre uomini coinvolti in rapine ai supermercati sono usciti dal carcere. Dopo un inseguimento tra le strade di Melito, Casandrino e Sant’Antimo, sono stati tutti scarcerati. La polizia li aveva fermati, ma ora sono di nuovo liberi. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti nel quartiere.

Erano finiti in manette al termine di un inseguimento spettacolare tra le strade dell’area nord di Napoli, dopo una serie di rapine messe a segno ai danni di supermercati. Ora, però, per i tre giovani arrestati giovedì scorso è arrivata la scarcerazione. Guido Semprebuono, 19 anni di Giugliano, Giacomo Grappa, 22enne di Sant’Antimo, e un 17enne di Giugliano (già noto alle forze dell’ordine), erano stati arrestati dopo la rapina al LIDL di Casandrino, compiuta con il volto coperto e un’arma in pugno. La fuga, a bordo di una Lancia Y rubata, si era trasformata in un inseguimento ad alta velocità con i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, conclusosi solo dopo diversi chilometri tra traffico, marciapiedi e pedoni terrorizzati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Tre uomini, tra cui un minorenne, hanno assaltato un supermercato a Casandrino e sono scappati con la refurtiva.

#Casandrino-Sant'Antimo || Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati fermati ieri pomeriggio dopo aver appena rapinato un supermercato in via Paolo Borsellino a Casandrino.

