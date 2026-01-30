Casandrino in tre rapinano supermercato | arrestati dopo fuga tra Giugliano e Sant’Antimo

Tre uomini, tra cui un minorenne, hanno assaltato un supermercato a Casandrino e sono scappati con la refurtiva. La fuga è durata pochi minuti, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarli dopo un inseguimento tra i comuni di Sant’Antimo, Giugliano e appunto Casandrino. La polizia ha arrestato i tre, mettendo fine a una corsa a tutta velocità di circa sei chilometri.

Colpo al supermercato e fuga a tutta velocità, ma la corsa dura appena sei chilometri. Tre rapinatori, uno dei quali minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un inseguimento serrato tra Casandrino, Sant’Antimo e Giugliano. Ora sono in corso accertamenti per verificare il loro possibile coinvolgimento in almeno altre quattro rapine analoghe. È accaduto in via Paolo Borsellino, a Casandrino. Tre uomini, con il volto coperto, hanno fatto irruzione in un supermercato, minacciando le cassiere e portando via circa 900 euro in contanti. Subito dopo si sono dati alla fuga a bordo di una Lancia Y. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casandrino, in tre rapinano supermercato: arrestati dopo fuga tra Giugliano e Sant’Antimo Approfondimenti su Casandrino Rapina Casandrino – Sant’Antimo: 3 rapinatori, uno è minorenne. Arrestati dopo un colpo in un supermercato. accertamenti su altre 4 rapine identiche #Casandrino-Sant'Antimo || Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati fermati ieri pomeriggio dopo aver appena rapinato un supermercato in via Paolo Borsellino a Casandrino. Via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo, la fine di un incubo: rimosso il cantiere e strada riaperta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casandrino Rapina Argomenti discussi: Casandrino - Sant'Antimo: 3 rapinatori, uno è minorenne. Arrestati dopo un colpo in un supermercato. I cittadini di Sant’Antimo “non dovranno più sobbarcarsi il peso di andare altrove”, ad annunciarlo è il sindaco del paese, in un video pubblicato sui social. Ci sarà, dunque, più assistenza ai cittadini, in quanto riapre il presidio Asl situato in Via Solimena, che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.