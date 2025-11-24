Dramma lungo i binari | giovane uomo travolto e ucciso da un treno

La mattinata di oggi – lunedì 24 novembre – è stata segnata da un tragico episodio lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, nel tratto compreso tra Lonato e Desenzano: un uomo di 40 anni è stato investito da un treno poco prima delle 10, perdendo la vita all’istante.Il dramma si è verificato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Dramma lungo i binari: giovane uomo travolto e ucciso da un treno

News recenti che potrebbero piacerti

PARTE 2 Il dramma del matrimonio — Parte 2 Una riflessione personale su come osservare e valutare la tua relazione lungo il tuo sentiero spirituale. Fammi sapere cosa ne pensi Namaste #RelazioniConsapevoli #AmoreConsapevole #EnergiaMaschil - facebook.com Vai su Facebook

Dramma sui binari, persona investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO Vai su X

Dramma lungo i binari: giovane uomo travolto e ucciso da un treno - La mattinata di oggi – lunedì 24 novembre – è stata segnata da un tragico episodio lungo la linea ferroviaria Milano- Secondo bresciatoday.it

Dramma nella notte, cammina barcollando sui binari: non si accorge del treno e viene travolto dal treno merci a Pesaro - 55 quando l’uomo che stava bazzicando la zona della stazione ferroviaria è stato visto ... Lo riporta corriereadriatico.it

Scippa un’anziana e scappa a piedi: ricerche lampo, ventenne preso dopo la fuga - PORTO SANT’ELPIDIO Strappa la borsa a una donna, scappa costeggiando i binari della ferrovia, corre fino a Civitanova, ma alla fine è braccato dalle forze dell’ordine, dopo ... Scrive msn.com