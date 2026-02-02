L’ultimo giorno del mercato estivo 2026 ha regalato sorprese nel mondo del calcio. Squadre e tifosi hanno assistito a colpi a sorpresa e addii annunciati negli ultimi minuti, chiudendo una sessione di trasferimenti movimentata e piena di colpi di scena. La giornata si è conclusa con alcune trattative che hanno lasciato tutti a bocca aperta, mentre si aspetta di vedere come queste scelte influenzeranno la stagione.

L’ultimo giorno del mercato estivo 2026 si chiude con colpi che hanno sorpreso l’intero panorama calcistico. Il Pisa ha ufficializzato l’ingaggio di Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa, come nuovo allenatore dopo l’esonero di Stefano Gilardino. La scelta del club nerazzurro, che aveva inizialmente valutato Marco Giampaolo, ha portato a un’indagine approfondita sul mercato internazionale, con la scelta finale che si è orientata verso la Svezia. Hiljemark, attualmente alla guida dell’Elfsborg, è un tecnico con esperienza in Serie A e in competizioni europee, e la sua firma rappresenta un segnale chiaro di ambizione per il club toscano, che punta a consolidare la propria posizione in serie B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasferimenti in chiusura: colpi sorpresa e addii annunciati nell’ultima ora del mercato estivo

Approfondimenti su Trasferimenti chiusura

Il mercato estivo 2026 si accende con molte trattative aperte.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trasferimenti chiusura

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A; ? Calciomercato Serie B – Il LIVE con tutti i movimenti e le indiscrezioni; Parma: due colpi, Genoa uno. Ritorno a Pescara, top news 22.

Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionatiLa diretta quotidiana delle trattative: tutte le notizie, le ufficialità e le voci sui trasferimenti. msn.com

Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’invernoSolitamente il mercato invernale, quantomeno in Italia, non riserva troppi colpi di scena in entrata. Per la durata breve della finestra di trasferimenti. tuttomercatoweb.com

SPORT¦Entrambe le operazioni si sono risolte tra le società interessate con la formula del prestito. A pochi giorni dalla chiusura dei trasferimenti, l'Fc Crotone resta tra i club più attivi https://tinyurl.com/3kkjvvpt - facebook.com facebook

In chiusura il trasferimento di Balthazar Pierret al Red Star, club francese di Ligue 2. Si tratta di una cessione a titolo definitivo #LecceCommunity x.com