Tragliata detriti sulla carreggiata | allarme frana lungo via di Tragliata

Questa mattina a Tragliata, lungo via di Tragliata, si è verificato un nuovo allarme frana. Una collina tufacea si è incrinata, facendo cadere detriti sulla carreggiata. La strada, già molto trafficata, si è riempita di pietre e terra, creando pericolo per chi passa di lì. I residenti hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche i tecnici per valutare i danni e le possibili misure di prevenzione.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – Una collina tufacea che incombe sulla strada, una curva a gomito molto trafficata e detriti che si staccano dalla parete rocciosa. È il quadro che emerge lungo via di Tragliata, nel tratto compreso tra Testa di Lepre e il Borgo di Tragliata, unico collegamento diretto tra le due zone della periferia di Fiumicino. Negli ultimi giorni, complice il maltempo, dal grande sperone di tufo che sovrasta la carreggiata si sono distaccati materiali in più punti. Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, si tratta di un fenomeno che si ripresenta puntualmente dopo le piogge intense.

