Maltempo rami e alberi sulla carreggiata | strada bloccata a Tragliata

Una strada a Tragliata rimane chiusa da questa mattina a causa del maltempo. Rami e alberi sono caduti sulla carreggiata, bloccando il traffico e creando disagi per chi deve attraversare la zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le squadre di manutenzione, ma al momento non ci sono ancora alternative percorribili. La strada rischia di rimanere chiusa fino a quando non verranno rimosse le piante e ripristinata la sicurezza.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – Disagi alla viabilità nella zona del Borgo di Tragliata, dove a causa del maltempo rami e vegetazione sono finiti sulla carreggiata, rendendo il tratto di strada di fatto impraticabile. La segnalazione è arrivata in mattinata. Sul posto si nota la presenza di fronde e rami che occupano la sede stradale. La priorità, adesso, è la rimozione del materiale e il ripristino del transito in condizioni regolari. In attesa degli interventi, l’indicazione più sensata è evitare il tratto e prestare massima prudenza nelle strade limitrofe, dove la presenza di rami instabili può non essere immediatamente visibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Da alcune settimane, lungo la scarpata autostradale, sono stati effettuati interventi di potatura sugli alberi di eucalipto che formavano una fitte foresta ai lati della strada.

La Misericordia di Mercogliano desidera ringraziare pubblicamente il volontario Luigi Ambrosone, che sabato sera, fuori servizio e durante un tragitto personale, ha segnalato e rimosso rami sulla carreggiata vicino alla Segheria Coppola.

