Tragedia in piena notte travolto da un' auto mentre attraversa a piedi la A1 a Modena Nord

Questa notte, un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto sulla A1, vicino al casello di Modena Nord. L’incidente è avvenuto in piena notte e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’era già più niente da fare. La strada rimane chiusa per alcune ore mentre si svolgono i rilievi.

L'incidente intorno alle ore 4. L'uomo, di origine nordafricana, era senza documenti e non sono chiare le circostanze Un impatto devastante che non poteva lasciare scampo. Un pedone ha perso la vita nel cuore della notte lungo la A1, nel tratto in prossimità del casello d Modena Nord. L'uomo è stato travolto da un'auto che procedeva in direzione Milano, che non ha potuto evitarlo. Pare che la vittima stesse attraversando deliberatamente a piedi l'arteria autostradale. Lo scontro con il veicolo è stato terribile e il pedone è morto sul colpo. Con sè non aveva documenti: si tratterebbe di un quarantenne di origine nordafricana.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Un uomo ha attraversato l’autostrada a piedi e ha perso la vita sotto gli occhi dei passanti.

Una normale mattina di routine si è trasformata in una tragedia in Italia, quando un genitore, durante il tragitto con la propria figlia, è stato travolto da un'auto.

