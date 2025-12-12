Italia tragedia mentre porta la figlia a scuola | travolto in pieno da un’auto Poi la scoperta shock

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una normale mattina di routine si è trasformata in una tragedia in Italia, quando un genitore, durante il tragitto con la propria figlia, è stato travolto da un’auto. L’incidente ha sconvolto la comunità e portato alla scoperta di fatti sconvolgenti, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa drammatica vicenda.

Una mattinata come tante, scandita dai gesti quotidiani di un genitore che accompagna la figlia a scuola, si è trasformata in pochi istanti in un dramma. Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dalla propria auto in via Bellombra, nella zona collinare di Bologna, ed è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9. L’uomo aveva appena raggiunto l’istituto scolastico e aveva parcheggiato la sua  Mercedes  lungo la strada in pendenza. Dopo aver fatto scendere la bambina dall’abitacolo, si sarebbe allontanato di pochi passi dal veicolo. Thesocialpost.it

italia tragedia mentre porta la figlia a scuola travolto in pieno da un8217auto poi la scoperta shock

© Thesocialpost.it - Italia, tragedia mentre porta la figlia a scuola: travolto in pieno da un’auto. Poi la scoperta shock

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social

Video Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social