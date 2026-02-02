È morto ieri pomeriggio il giovane pompiere Carlo Notari, rimasto vittima di una valanga in Friuli. Le ricerche sono durate ore, e alla fine sono riusciti a ritrovarlo sotto metri di neve. Notari aveva 25 anni e amava la montagna con tutto se stesso. La sua scomparsa ha scosso tutti, soprattutto i colleghi e la comunità locale.

Bologna, 2 febbraio 2026 – L’hanno trovato sotto metri di neve, dopo ore e ore di ricerche. Almeno quattro. Carlo Notari, 29 anni appena compiuti, vigile del fuoco di Bologna, era arrivato da poco a Trieste: è morto travolto da una valanga ieri pomeriggio sul monte Tiarfin, vicino Casera Razzo, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Scialpinista, stava facendo un’escursione insieme con un amico (triestino) quando si è ritrovato nel mezzo della slavina: è stato proprio il suo compagno a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. L’incidente è avvenuto a circa 1.800 metri di quota, sotto un rilievo di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valanga fatale in Friuli, muore il giovane pompiere Carlo Notari. "Amava la montagna con tutto se stesso"

