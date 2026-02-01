Traffico Lazio del 01-02-2026 ore 09 | 30

Lungo la Salaria, lavori in corso da questa mattina tra Rieti e Perù Pina. La carreggiata si restringe in alcune zone, e in entrambe le direzioni si registrano rallentamenti nelle ore di punta. In provincia di Frosinone, invece, il tratto in galleria tra Atina e Belmonte Castello resta chiuso fino al 15 marzo per lavori. Oggi, come ogni domenica, i mezzi pesanti sono fermi dalle 9 alle 22, per alleggerire il traffico. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti.

luce verde Lazio Bentrovati lavori sulla via Salaria comportano riduzione di carreggiata in fascia oraria 7:18 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Perù Pina In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore a Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi come ogni domenica sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-02-2026 ore 09:30 Approfondimenti su Salaria Lazio Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 09:30 Attualmente, il traffico nelle strade del Lazio si presenta regolare, senza particolari criticità. Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30 Il traffico nel Lazio al 09-01-2026 alle ore 09:30 presenta alcune variazioni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salaria Lazio Argomenti discussi: Traffico Lazio del 31-01-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 27-01-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 17 | 30. Lazio, Astral: viabilità, messa in sicurezza della Sr AusoniaRoma, 28 gen. (askanews) – In seguito al distacco di un masso dal versante montano al km 13+300 della Strada regionale 630 Ausonia, nel tratto ricadente nel Comune di Esperia, Astral è prontamente in ... askanews.it Ha preso il via Consumatori Today 2026, progetto finanziato dal MIMIT, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini della Regione Lazio sui temi che incidono sulla vita quotidiana. Blocchi del traffico e Fascia Verde a Roma: nuove regole, limitazioni e - facebook.com facebook #Roma #StadioOlimpico #30gennaio ore 20.45 incontro di calcio #Lazio - #Genoa temporanea disciplina di traffico zona #ForoItalico #Farnesina shorturl.at/lsMX1 #viabiliLAZ x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.