Tpl la Regione anticipa a Genova le risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
La Regione Liguria anticiperà alle Province e alla Città metropolitana di Genova le risorse economiche destinate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende del Trasporto pubblico locale. A stabilirlo un emendamento approvato nell'ultima seduta del consiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
La Regione anticipa 14 milioni di euro ad Amt per pagare il servizio e gli stipendi degli autisti.
