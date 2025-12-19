Tpl la Regione anticipa a Genova le risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro

La Regione Liguria anticiperà alle Province e alla Città metropolitana di Genova le risorse economiche destinate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende del Trasporto pubblico locale. A stabilirlo un emendamento approvato nell'ultima seduta del consiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

La Regione anticipa 14 milioni di euro ad Amt per pagare il servizio e gli stipendi degli autisti.

tpl regione anticipa genovaTpl, la Regione anticipa a Genova le risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro - Genova e le altre province liguri riceveranno in anticipo, di diversi mesi rispetto ai tempi ministeriali, le risorse per il contratto garantendo immediata disponibilità economica ... genovatoday.it

tpl regione anticipa genovaTrasporto pubblico locale, la Regione anticipa i fondi per il rinnovo del contratto - Via libera in Consiglio regionale a un emendamento sul bilancio: liquidità immediata a Province e Città metropolitana per il Ccnl ... lavocedigenova.it

tpl regione anticipa genovaConsiglio regionale, ok unanime a prestito 19 milioni per Tpl - Approvato dal consiglio regionale all'unanimità un emendamento presentato dalla vicecapogruppo di Forza Italia Chiara Cerri che permette l'anticipo fino a 19 milioni di euro per il 2026 alla città met ... msn.com

