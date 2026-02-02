Torna Italia Shore | Siamo il reality più pazzo della tv

I protagonisti di Italia Shore tornano a Milano e si rivolgono ai fan con una frase chiara: “Siamo il programma più folle della televisione”. I ragazzi, pieni di energia, si fanno subito notare per il loro entusiasmo e sicurezza. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, promettono di portare ancora più divertimento e caos in tv.

“Siamo il programma più folle della televisione”, dicono in coro i protagonisti di Italia Shore a Libero, che li ha incontrati a Milano. E in effetti gli ingredienti ci sono tutti. Nulla da invidiare ai “cugini” del Grande Fratello o dell’ Isola dei famosi. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna la versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, con una nuova imperdibile terza stagione, disponibile dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+.  Un’edizione ricca di novità, a partire dall’arrivo della scoppiettante Floriana Secondi, che si unisce al team nel ruolo di Boss di Italia Shore: a lei il compito di seguire i ragazzi, organizzando grandi party, ma anche vigilando su come si prendono cura della casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

