Perché i biglietti della Lotteria Italia non vengono più annunciati ad Affari Tuoi | quando torna in TV l'estrazione

Da alcuni giorni, gli annunci dei biglietti vincenti della Lotteria Italia non vengono più fatti durante Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino e Herbert Ballerina. La sospensione ha suscitato curiosità tra i telespettatori, in attesa di conoscere quando tornerà in TV l'estrazione ufficiale e quali saranno le novità di questa edizione.

