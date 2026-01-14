Spettacoli musica e carri per il Carnevale di Burano 2026

Il Carnevale di Burano 2026 offre un programma ricco di eventi tradizionali e intrattenimenti. Durante le giornate, l'isola ospiterà spettacoli di magia per bambini, musica in piazza e sfilate di carri allegorici lungo via Galuppi. La manifestazione si concluderà con la premiazione dei gruppi mascherati, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera festosa e autentica di questa tradizione veneziana.

Tornano i grandi festeggiamenti del Carnevale a Burano. Previsti sull'isola spettacoli di magia per bambini, musica in piazza, uscite dei carri allegorici e sfilate di gruppi mascherati per via Galuppi con premiazione finale. Il programma degli eventi.

