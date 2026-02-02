Un uomo, tra gli arrestati a Torino, si dice inorridito per l’aggressione all’agente. Ha spiegato di essere stato presente al corteo, ma di non aver partecipato agli incidenti. La sua testimonianza si aggiunge alle indagini che cercano di far luce su quanto accaduto durante la manifestazione.

"Sono rimasto inorridito da quella aggressione al poliziotto, al quale esprimo la mia solidarietà". È quanto ha detto, secondo quanto è trapelato, uno dei due uomini arrestati per resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna. L'occasione è stata l'udienza di convalida dell'arresto. L'uomo, sempre secondo quanto si è appreso, ha dichiarato di essere stato presente al corteo ma di non avere preso parte attiva agli incidenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, uno degli arrestati: "Inorridito dall'aggressione all'agente"

Approfondimenti su Torino Corteo

Questa mattina a Torino è stato arrestato un 22enne sospettato di aver attaccato un poliziotto durante un intervento.

Un video mostra gli scontri a Torino, dove un agente di polizia, originario del Pescarese, è stato colpito con un martello durante le proteste del 31 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Corteo

