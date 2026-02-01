Il filmato degli scontri a Torino e dell' aggressione a colpi di martello all' agente pescarese VIDEO

Un video mostra gli scontri a Torino, dove un agente di polizia, originario del Pescarese, è stato colpito con un martello durante le proteste del 31 gennaio. Le immagini sono diventate virali e fanno il giro del web, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a questa aggressione violenta. L’agente, in servizio a Padova, si trovava nel capoluogo piemontese in quelle ore di tensione.

Il video che mostra l'aggressione da parte di un gruppo di incappucciati ai danni di Alessandro Calista, il poliziotto 29enne originario del Pescarese rimasto ferito dopo i colpi di martello ricevuti Hanno fatto il giro del web le immagini (video Torino Today) dell'aggressione avvenuta a Torino nella serata del 31 gennaio ai danni di un agente di polizia originario del Pescarese, in servizio alla questura di Padova e operativo durante gli scontri avvenuti nel capoluogo piemontese a seguito della manifestazione per la chiusura di un centro sociale. Calista è stato prima accerchiato da alcune persone incappucciate, e poi spinto a terra per essere colpito ripetutamente e in modo violento con un martello.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Torino Pescara Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell'agente pescarese negli scontri di Torino Il mondo politico italiano condanna con fermezza il ferimento dell’agente di polizia avvenuto durante gli scontri a Torino. Circondato e pestato a terra un poliziotto durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video Durante gli scontri di ieri a Torino, un poliziotto è stato circondato, pestato a terra e colpito anche con un martello. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Torino Pescara Argomenti discussi: Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato. Il filmato degli scontri a Torino e dell'aggressione a colpi di martello all'agente pescarese [VIDEO]Il video che mostra l'aggressione da parte di un gruppo di incappucciati ai danni di Alessandro Calista, il poliziotto 29enne originario del Pescarese rimasto ferito dopo i colpi di martello ricevuti ... ilpescara.it Il video degli scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero, feriti una decina di poliziottiMomenti di forte tensione si sono registrati a Torino in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto nella mattinata di giovedì. Circa un migliaio di attivisti si è radunato in ... blitzquotidiano.it Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Sono le immagini contenute in un video di Torino Oggi, ripreso e diffuso sui social anche da esponenti di governo (i ministri Salvini e Crosetto oltr - facebook.com facebook

