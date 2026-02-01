Arrestato uno degli aggressori del poliziotto a Torino è un 22enne | l’agente dimesso dall’ospedale

Questa mattina a Torino è stato arrestato un 22enne sospettato di aver attaccato un poliziotto durante un intervento. Le telecamere di videosorveglianza hanno aiutato gli agenti a identificare e rintracciare il giovane, che ora si trova in caserma. L’agente, ferito durante la colluttazione, è stato dimesso dall’ospedale e sta bene. Il ragazzo è accusato di aver partecipato all’aggressione e di lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. L'agente intanto è stato dimesso dall'ospedale con 20 giorni di prognosi.

