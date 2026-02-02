Un poliziotto di Torino racconta come ha salvato il collega durante un episodio di violenza. “Volevano farci fuori”, dice, spiegando come si sono trovati di fronte a una furia che non voleva ragioni. L’immagine che resta è quella di un abbraccio tra agenti, simbolo di coraggio e solidarietà in una notte difficile.

Di fronte alla violenza cieca di Torino, resta l'immagine di un abbraccio che sa di eroismo quotidiano. Storia di due poliziotti che hanno guardato in faccia il peggio, salvandosi a vicenda. Camminano lungo i corridoi dell'ospedale Molinette con il passo pesante di chi è sopravvissuto a una tempesta. Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti non sembrano solo due poliziotti feriti; sembrano figure uscite da un'epica antica, ammaccati ma solenni. Tra il camice bianco dei medici e le divise ancora sporche di sangue, i due colleghi della Mobile di Padova cercano i piccoli gesti del ritorno alla vita: un caffè alla macchinetta, una sigaretta all'aria aperta, il calore di una normalità che per pochi, infiniti minuti è parsa perduta.

Torino, parla il poliziotto che ha salvato il collega: "Volevano farci fuori"

Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento.

