Durante un corteo pro Askatasuna a Torino, la situazione si è fatta tesa. Non si può parlare di semplici disordini: ci sono stati scontri più evidenti e rischiosi. La polizia ha dovuto intervenire per cercare di gestire una giornata che è finita con qualche tensione in più del previsto.

Roma, 2 feb – Quello che è accaduto a Torino durante il corteo pro Askatasuna non può essere archiviato nella categoria rassicurante dei “disordini” prodotti da frange marginali. Eppure è esattamente questo il lavoro che una parte consistente del sistema mediatico ha iniziato a fare nel giro di poche ore: separare la piazza “vera”, pacifica, legittima, da un gruppo di “teppisti”, “infiltrati”, “violenti” che avrebbero rovinato una manifestazione civile. È un’operazione narrativa precisa che serve a salvare la legittimità simbolica del contesto politico in cui quei fatti maturano, spostando la responsabilità dal discorso alla deviazione, dalla cultura all’eccezione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Torino, Askatasuna e il mito degli “infiltrati”: ma è lo scontro il loro programma politico

Approfondimenti su Askatasuna Mito

Il blitz di ieri mattina contro Askatasuna ha rivelato una verità scomoda: il mito degli “autonomi” torinesi si sgretola sotto il peso delle contraddizioni ormai evidenti.

Oggi Torino si prepara a vivere una giornata tesa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Askatasuna Mito

Argomenti discussi: Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Gli scontri a Torino durante il corteo per l’Askatasuna; Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato.

Cosa è successo a Torino durante il corteo per AskatasunaUn gruppo di un migliaio di persone ha aggredito la polizia e provocato scontri: tre sono stati arrestati e c’è una trentina di indagati ... ilpost.it

Scontri Askatasuna a Torino, stretta a decreto sicurezza. Meloni sente SchleinLa premier: È tentato omicidio, i magistrati non esitino. Per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La segretaria del Pd, intanto, domenica, ha chiamato ... tg24.sky.it

#Tg2000, #2febbraio 2026 - ore 12 #Askatasuna #Torino #Piantedosi #Meloni #Schlein #poliziotto #Niscemi #Ucraina #Kiev #Russia #Israele #Gaza #Rafah #Iran #Trump #USA #FontanadiTrevi #MariaRitaParsi #Cuba #PapaLeoneXIV #TV2000 @tg2000it x.com

#Torino Alessandro Calista, il poliziotto ferito durante il corteo pro Askatasuna, è stato dimesso insieme al collega intervenuto per salvarlo Arrestato uno dei presunti aggressori facebook