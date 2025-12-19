Askatasuna | il voltafaccia di Lo Russo smaschera il mito degli autonomi

Il blitz di ieri mattina contro Askatasuna ha rivelato una verità scomoda: il mito degli “autonomi” torinesi si sgretola sotto il peso delle contraddizioni ormai evidenti. Un episodio che svela, una volta per tutte, le tensioni e le incoerenze di una sinistra locale che da troppo tempo ha mantenuto questa realtà nel silenzio.

Lo sgombero di ieri mattina di Askatasuna è il momento in cui una contraddizione che la sinistra torinese teneva congelata da anni esplode tutta insieme. Non è l'effetto di un'improvvisa scoperta, né la conseguenza di un singolo episodio giudiziario. È la chiusura brutale di una fase politica: quella in cui l'amministrazione Lo Russo ha provato a trasformare un centro sociale antagonista in un soggetto "compatibile", normalizzabile, addomesticabile dentro un quadro istituzionale. Il patto tra Askatasuna e Lo Russo. Il patto di collaborazione nasceva da una scelta politica precisa: tenere Askatasuna dentro il perimetro del gestibile, sottraendola allo scontro frontale e integrandola, di fatto, in una rete di rapporti pubblici.

