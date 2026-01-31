Torino aspetta il corteo Askatasuna La scrittrice Mastrocola | C’è chi cerca lo scontro

Oggi Torino si prepara a vivere una giornata tesa. La città si mobilita in modo massiccio per il corteo di solidarietà con il centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre dopo trent’anni di occupazione. La presenza delle forze dell’ordine è massiccia, e si prevedono momenti di tensione tra manifestanti e polizia. La città si divide tra chi sostiene il centro sociale e chi teme disordini. La scrittrice Mastrocola commenta: «C’è chi cerca lo scontro».

Oggi Torino si prepara a vivere una giornata di forte tensione. La città sarà praticamente militarizzata per il corteo di solidarietà con il centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre dopo trent’anni di occupazione. A sfilare saranno circa duecento realtà tra collettivi e movimenti politici e sociali. Per prevenire scontri e garantire la sicurezza, il prefetto ha adottato due provvedimenti contingibili e urgenti. Con il primo si vieta la somministrazione da asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o comunque potenzialmente pericolosi. La seconda ordinanza stabilisce il divieto di occultamento del viso tramite caschi, maschere o mascherine, nonché il divieto di portare fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura, con l’obiettivo di prevenire possibili episodi di violenza.🔗 Leggi su Open.online

