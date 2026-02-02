Tonali per l’Arsenal non titolare mentre i Gunners si affrettano a sostituire Merino colpito

Questa mattina, si fa strada l’indiscrezione che il Newcastle abbia respinto le richieste dell’Arsenal per Sandro Tonali. I Gunners stanno cercando di sostituire Merino, colpito da un problema, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. La trattativa resta in stand-by mentre il club londinese valuta le opzioni sul mercato.

2026-02-02 11:43:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Newcastle ha respinto le ipotesi che l’Arsenal abbia chiesto informazioni sul centrocampista Sandro Tonali. I rapporti di questa mattina affermavano che i Gunners avevano chiesto informazioni sul nazionale italiano mentre cercavano di trovare un sostituto per Mikel Merino, che probabilmente salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al piede. Tonali sarebbe all’altezza dopo aver eccelso per il Newcastle da quando è arrivato dal Milan nel 2023, ma i Tynesiders hanno negato qualsiasi contatto con l’Arsenal. Questo è capito #nufc Hanno immediatamente respinto ogni suggerimento dell’Arsenal e di Sandro Tonali.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'Arsenal fa un tentativo deciso all'ultimo istante per acquistare Sandro Tonali, dopo che il Manchester City ha bloccato l'affare Merino.

