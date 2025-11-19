Infortuni Arsenal situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa | le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby

Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Gabriel Magalhães out fino a gennaio per un infortunio, ora dovrà rivedere il suo undici titolare L'Arsenal di Mikel Arteta si trova ad affrontare una situazione inaspettata e delicata in vista del cruciale derby del Nord di Londra. Gabriel Magalhães, pilastro della difesa Gunners, sarà assente a causa .

