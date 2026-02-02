Granata della Prima guerra mondiale nel retto | intervento d’urgenza a Tolosa

Un uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Rangueil di Tolosa con una ferita al retto. La notte al pronto soccorso si è trasformata in un episodio surreale, mentre i medici cercavano di capire cosa fosse successo. La vicenda ha attirato l’attenzione tra i presenti e ha fatto parlare di un possibile legame con un passato di guerra.

Notte surreale al pronto soccorso dell'ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia. Un giovane di 24 anni si è presentato con una granata risalente alla Prima guerra mondiale conficcata nel retto, costringendo il personale sanitario a richiedere l'intervento immediato degli artificieri. L'episodio è avvenuto tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. La situazione, inizialmente poco chiara, ha assunto contorni sempre più allarmanti dopo gli esami diagnostici. La scoperta durante gli accertamenti. Il ragazzo si era recato in ospedale lamentando forti dolori, senza fornire spiegazioni dettagliate.

