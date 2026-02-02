La polemica sulla censura di una conferenza stampa sulla remigrazione diventa uno specchio di come le scelte della sinistra finiscono per danneggiare sé stessa. Chi ha cercato di bloccare il dibattito finisce per rafforzare le ragioni di chi vede nella gestione dell’immigrazione un problema, e il sostegno a gruppi come Askatasuna finisce per alimentare le critiche. La vicenda si trasforma così in una sfida tra chi vuole parlare e chi preferisce imporre il silenzio.

La sinistra che censura una conferenza stampa sulla remigrazione, si schiera contro gli italiani e tifa per i clandestini e i violenti di Askatasuna non fa altro che contribuire alla nostra causa, suo malgrado.

In un contesto di crescenti tensioni politiche, Eva Vlaardingerbroek denuncia il bando imposto dal governo Starmer e le restrizioni alla libertà di espressione in Inghilterra.

