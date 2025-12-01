Russia Marc Innaro sulla censura Rai contro Mosca | Silenziato perché raccontavo la verità su ‘pandemia’ e guerra in Ucraina drammatico - VIDEO

Il momento di rottura arriva in diretta a Che tempo che fa: “Durante una trasmissione di Fabio Fazio. io ero collegato da Mosca. Racconto una serie di cose che vivevo tutti i giorni. Poi, dissi una cosa che fece incazzare Burioni, cioè che in Russia si stavano sperimentando le trasfusioni con il pla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’ex corrispondente da Mosca Marc Innaro: “Imbavagliato dalla Rai con il pretesto di Putin” - Marc Innaro è stato corrispondente per la Rai dalla Russia dal 1994 al 2000 e poi dal 2014 al 2022, oltre che da Gerusalemme e dal Cairo, dove si trova oggi. ilfattoquotidiano.it scrive

Ucraina: Marc Innaro (Rai), 'nostro stop a Mosca lacuna grave, questa realtà va raccontata' - La Rai "avrà le sue buone ragioni, noi siamo dei dipendenti obbedienti e rispettiamo gli ordini, pur talvolta non capendoli. Da affaritaliani.it

Alessandro Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft: insieme a Marc Innaro si parla di Russia - Il mondo è grande e complicato, la realtà spesso è coperta dalla polvere”. Riporta ilfattoquotidiano.it

